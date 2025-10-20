¿Qué día cae el Jueves y Viernes Santo en 2026? Fecha exacta y festivos cercanos

La Semana Santa 2026 ya tiene fechas definidas y, como cada año, millones de colombianos comienzan a planear sus vacaciones, descansos familiares o jornadas de reflexión. En el calendario oficial de Colombia, el Jueves Santo será el 2 de abril de 2026 y el Viernes Santo el 3 de abril de 2026.

Estas dos fechas son días festivos reconocidos por el Estado colombiano y se consideran días de descanso obligatorio, al ser parte de una conmemoración religiosa que no está sujeta a modificación por la Ley Emiliani. Esto significa que no se trasladan a lunes, como otros festivos, y se celebran en su fecha exacta, lo que facilita la planificación con antelación.

¿Qué días son festivos en Semana Santa 2026?

La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo de 2026, y finaliza el Domingo de Resurrección, el 5 de abril. Sin embargo, los días festivos oficiales en Colombia son:

Jueves Santo : 2 de abril de 2026

: 2 de abril de 2026 Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Ambos son feriados a nivel nacional y aplican tanto para trabajadores del sector público como privado, así como para estudiantes de colegios y universidades.

¿Habrá puente festivo en Semana Santa 2026?

Sí. Gracias a que el Jueves y Viernes Santo caen en días laborales consecutivos, los colombianos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, del jueves 2 al domingo 5 de abril.

Esto convierte a la Semana Santa en uno de los periodos con mayor movilidad turística y económica en el país. Muchas familias aprovechan para viajar, descansar o participar en celebraciones religiosas en ciudades como Popayán, Mompox o Tunja, que tienen una fuerte tradición de procesiones.

Festivos cercanos al Jueves y Viernes Santo 2026

Además de los días santos, el mes de abril cuenta con otros fines de semana completos, lo que permite organizar salidas o actividades escolares sin interrupciones. El siguiente gran feriado después de Semana Santa será el Día del Trabajo, que cae el viernes 1 de mayo de 2026, permitiendo otro puente festivo ideal para planear una escapada.

En resumen, entre abril y mayo de 2026, los colombianos tendrán varios momentos ideales para descansar:

Semana Santa : del jueves 2 al domingo 5 de abril

: del jueves 2 al domingo 5 de abril Día del Trabajo: viernes 1 de mayo

¿Cómo impacta la Semana Santa al calendario escolar y laboral?

En el calendario escolar colombiano, la Semana Santa está contemplada como una semana de receso. Por tanto, los colegios y universidades no tienen clases durante toda la semana. Las empresas, por su parte, ajustan operaciones según su sector, aunque el Jueves y Viernes Santo son no laborales obligatorios.

Por eso es importante que los trabajadores se organicen con anticipación para no afectar sus labores y coordinar permisos, especialmente si se trabaja en sectores con turnos continuos como salud, seguridad o comercio.

¿Por qué varía la fecha de Semana Santa cada año?

La Semana Santa no tiene fechas fijas porque su cálculo se basa en el calendario lunar. Se celebra el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por eso, puede caer entre marzo y abril, y en 2026 se ubica en la primera semana de abril.

Planee desde ya su descanso o vacaciones

Con la confirmación de que el Jueves Santo cae el 2 de abril de 2026 y el Viernes Santo el 3 de abril, es el momento ideal para que los ciudadanos comiencen a organizar sus viajes, agendas laborales y compromisos personales.

Las fechas de Semana Santa en Colombia son ideales no solo para el descanso físico, sino también para la reflexión, el reencuentro familiar y la conexión con la tradición cultural y religiosa del país.