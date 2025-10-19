Qué tiene que ver el expresidente Álvaro Uribe Vélez con el caso del papá de Greeicy Rendón

Qué tiene que ver Álvaro Uribe Vélez con el caso del papá de Greeicy Rendón // Caracol Radio

El 8 de mayo de 2023, Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante Greeicy Rendón, denunció ante la Fiscalía General de la Nación el hurto de una caja fuerte en su residencia de Llanogrande (Rionegro, Antioquia). En su denuncia informó que fueron sustraídas joyas y dinero en efectivo por un valor superior a los 1.000 millones de pesos.

Sin embargo, apenas unos días antes —precisamente el 6 de mayo— otro suceso llamó la atención de las autoridades: en la vivienda de la artista y su pareja, el cantante Mike Bahía, ubicada en la parcelación La Convención, fue intervenido un grupo de cinco personas capturadas por el GOES (Grupo de Operaciones Especiales) de la Policía Nacional.

Reconstrucción de los hechos según la Fiscalía

Durante la audiencia de imputación contra Rendón Melo —quien en el mundo artístico es conocido como “El Cachorro”— la fiscal presentó una versión detallada de los hechos: la caja fuerte fue robada el sábado 6 de mayo y la denuncia se radicó el lunes 8 de mayo. Ese mismo día en la mañana ingresó una camioneta Toyota TXL gris a la parcelación sin aviso al vigilante, generando sospechas.

Dos trabajadores de la residencia fueron subsecuentemente privados de sus teléfonos, separados, torturados —uno de ellos mediante el uso de una manguera de agua en la garganta y golpes—, mientras los captores preguntaban insistentemente por la ubicación de la caja fuerte. Los hechos ocurrieron bajo la supuesta supervisión de Rendón Melo, según el relato del ente investigador.

¿Dónde entra Álvaro Uribe Vélez? El vínculo con el esquema de seguridad

En el curso de la investigación se identificó un dato llamativo: el operativo que ingresó a la vivienda contó con el apoyo del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuya residencia se encuentra a pocos minutos del lugar de los hechos.

Precisamente, los hombres vestidos de negro que fueron detenidos se presentaron como miembros de la seguridad de Greeicy Rendón y Mike Bahía, versión que fue confirmada durante la audiencia por el juez 01 penal de Rionegro.

Aunque no existen hasta el momento pruebas de que Uribe Vélez haya participado directamente en los hechos, el enlace radica en que su esquema de protección —mantenido por el Estado según decreto 1700 de 2010— movilizó recursos en el operativo e ingresó al inmueble. Esto genera un nexo indirecto entre sus funciones de seguridad y el episodio judicial que hoy afronta el padre de la artista.

Implicaciones legales y políticas del caso

La fiscal solicitó medida de aseguramiento domiciliario contra Rendón Melo, argumentando que había ocultado información, permitido el secuestro y tortura de sus empleados y abandonado comparecencia por más de dos años. Por su parte, el defensor legal del imputado rechazó que el padre de Greeicy sea coautor, reclamando que fuera considerado únicamente como cómplice.

El caso trasciende lo criminal: pone en el centro del debate la seguridad privada de alto perfil, el uso de esquemas estatales de protección, y la chaîne de mando en residencias de celebridades y políticos. En ese marco, el rol del expresidente Uribe Vélez —aunque no directamente acusado— aparece como un eslabón institucional que amplía el espectro de responsabilidades.

¿Qué sigue? Próximos pasos en la investigación

El proceso contra Rendón Melo aún avanza, mientras que los cinco detenidos del esquema de seguridad podrían enfrentar sentencia próximamente. Igualmente, las autoridades revisan los protocolos de ingreso, control de seguridad y responsabilidad de los esquemas de protección personal vinculados a figuras públicas.

Para el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, aunque no hay cargos específicos vinculados a este hecho, la aparición de su nombre en la investigación abre interrogantes sobre la supervisión de sus escoltas, los recursos estatales asignados y hasta qué punto estos pueden participar en operativos privados sin transparencia.

Pronunciamiento de Greeicy Rendón tras captura de su padre

A través de sus redes sociales y tras algunos de días de silencio, la artista colombiana compartió un mensaje en el que resaltó que “siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa”: