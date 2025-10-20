Precio del dólar en Venezuela HOY 20 de octubre: así comienza esta semana, según el BCV

A lo largo del 2025, el precio del dólar en Venezuela ha ido aumentando su valor día tras día a raíz de la depreciación que sufre el bolívar, lo que también hace que otras divisas como el euro, la lira turca, el yuan chino o el rublo ruso se fortalezcan en la cotización que entrega cada día el Banco Central del país bolivariano.

Una de las razones que ha llevado a un incremento continuo del dólar en Venezuela es la poca circulación de la divisa en el mercado oficial. De hecho, tanto comerciantes como ciudadanos han tenido que acudir al mercado paralelo con tal de comprar la cantidad suficiente y así contrarrestar los efectos de la hiperinflación.

Por otra parte, las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos, incluyendo lo que sucedió en su momento con la suspensión de las operaciones de la firma Chevron, han llevado al país sudamericano a vender su petróleo en mercados emergentes como China o Rusia. No obstante, un barril se está vendiendo a un precio mucho más bajo en comparación al territorio norteamericano o a Europa.

Le puede interesar: ¡OJO! Termina calendario tributario 2025: DIAN embargaría por no declarar renta ¿en qué casos?

Estas circunstancias hacen que en la actualidad el bolívar se convierta en una de las monedas más devaluadas en el mundo, solamente superada por otras como la libra del Líbano, el rial de Irán o el guaraní de Paraguay. Asimismo, su disminución en la cotización frente a otras divisas la han convertido en una poco atractiva en el mercado global.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este lunes 20 de octubre de 2025

De acuerdo al más reciente informe del Banco Central de Venezuela, el dólar en el país se cotiza por una cifra de 205,6754 bolívares. Esto representa un nuevo aumento en comparación a la cifra entregada al final de la semana anterior (203,742 bolívares).

Por otra parte, las demás divisas que se manejan en territorio bolivariano también registraron un nuevo incremento en su precio en relación al último informe otorgado por la entidad estatal. Estos son:

Euro: 239,92446760 bolívares

239,92446760 bolívares Yuan chino: 28,87199067 bolívares

28,87199067 bolívares Lira turca: 4,90483435 bolívares

4,90483435 bolívares Rublo ruso: 2,52858864 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 20 de octubre de 2025

En su informe, el Banco Central de Venezuela también indicó los precios que manejan las casas de cambio para hacer transacciones en dólares durante este lunes 20 de octubre de 2025. Estos son:

BBVA Provincial: 204,9987 bolívares por compra y 206,6000 bolívares por venta.

204,9987 bolívares por compra y 206,6000 bolívares por venta. Banesco: 207,6446 bolívares por compra y 203,8494 bolívares por venta.

207,6446 bolívares por compra y 203,8494 bolívares por venta. BanCaribe: 203,6658 bolívares por compra y 205,2674 bolívares por venta.

203,6658 bolívares por compra y 205,2674 bolívares por venta. Banco Plaza: 205,8893 bolívares por compra y 202,8577 bolívares por venta.

205,8893 bolívares por compra y 202,8577 bolívares por venta. Banco Mercantil: 204,4721 bolívares por compra y 206,5000 bolívares por venta.

204,4721 bolívares por compra y 206,5000 bolívares por venta. Otras Instituciones: 202,9807 bolívares por compra y 206,2318 bolívares por venta.

Vea también: Gobierno nacional expidió decreto que busca estabilizar tarifas de energía para los colombianos

Cabe recordar que actualmente el precio del dólar en Venezuela superó la cifra del salario mínimo (130 bolívares) desde el pasado mes de agosto. Por otra parte, analistas estiman que su valor podría llegar a la barrera de los 250 bolívares a finales de 2025 teniendo en cuenta la aceleración devaluación de la moneda patriota.