Gobierno nacional expidió decreto que busca estabilizar tarifas de energía para los colombianos

El Gobierno nacional por intermedio del ministerio de Minas expidió un decreto que establece controles en el costo de la energía eléctrica y aseguren la estabilidad de las tarifas para las familias colombianas.

El ministro de minas, Edwin Palma aseguró que la iniciativa busca proteger a los hogares frente a la volatilidad de los precios de la energía, especialmente durante periodos climáticos como El Niño, en los que se incrementan los costos de generación térmica.

Dijo que el decreto promueve la contratación de energía a largo plazo, reduce la exposición a la bolsa de energía y fomenta un equilibrio entre los mercados regulado y no regulado.

“El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa. Este decreto fortalece la estabilidad tarifaria y garantiza un servicio más justo, confiable y predecible para todos los usuarios”, subrayó el ministro de Minas.

Esto dijo la CREG al respecto

Dijo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, tendrá un plazo de tres meses para establecer los mecanismos necesarios que aseguren que la medida se adopte en el país, incluyendo que los generadores hidráulicos vendan al menos el 95% de su energía mediante contratos, así como la creación de nuevos instrumentos flexibles de contratación y estrategias para promover las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

“Nuestro propósito es claro, la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”, puntualizó el ministro Palma. El ministerio reitera su compromiso con una transición energética responsable y justa, en la que se proteja a los usuarios, se impulse la eficiencia del sistema y se consolide la confianza en el mercado eléctrico colombiano.

#ATENCIÓN. El Gobierno nacional por intermedio del ministerio de Minas expidió el decreto que busca estabilizar las tarifas de energía para las familias colombianas. La medida también permitirá a los generadores vender su energía a precios estables en los periodos de verano o… pic.twitter.com/0m4ijvzJkS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 17, 2025

Noticia en desarrollo