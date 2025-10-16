Ministro de Trabajo: altos costos de energía e impuestos están quebrando microempresas en Colombia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, estuvo en Sin Anestesia de Caracol Radio y reveló cuáles son las cifras desde su ministerio en cuento al desempleo, PIB e informalidad. Dentro de su intervención, Sanguino enfatizó que de acuerdo con las cifras de él, la empresas de Colombia no han cerrado.

Sanguino destacó que la nueva reforma laboral no hará que una microempresa quiebre, “lo que realmente está quebrando las microempresas en Colombia son las tarifas de energía en el Caribe”, destacó.

Además, añadió que los costos de producción que no son los costos laborales, como impuestos o de la formalización de la microempresa, es lo que lleva al quiebre de la misma.

El ministro de Trabajo reveló que junto con el Ministerio de Hacienda, están trabajando en una política de incentivos que son incentivos en tarifas de servicios públicos y tributarios, “que permitan compensar esa suerte de incremento marginal de los costos laborales”, afirmó el ministro.

“Todo empresario, pequeño o grande, debe meterse en la cabeza que la productividad y el crecimiento económico deben fundamentarse en el trabajo digno y decente, en reconocer los derechos universales de todo trabajador en cualquier parte del mundo” Afirmó Sanguino.

