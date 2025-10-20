Kali Uchis anuncia su primer gran show en solitario en Colombia: 18 de febrero en el Movistar Arena

La cantante colombo-estadounidense Kali Uchis confirmó su esperado regreso a Colombia con un concierto en solitario el próximo 18 de febrero de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.

Este show marca un hito en su carrera, siendo el primero que realiza sola en el país, tras sus participaciones en el Festival Estéreo Picnic.

El anuncio llega en medio del éxito arrollador de su gira The Sincerely, Tour, que ya ha vendido más de 247.000 entradas en Norteamérica, incluyendo 71.000 solo en California.

La gira acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Sincerely, y ha sido aclamada por su propuesta visual, emocional y bilingüe.

Kali Uchis, con más de 35 millones de oyentes mensuales en Spotify y 14 mil millones de reproducciones globales, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de su generación.

Ganadora de un GRAMMY® y nominada cinco veces al Latin GRAMMY®, su repertorio incluye éxitos como “Telepatía”, “Moonlight” y “Labios Mordidos” junto a Karol G.

Las entradas estarán disponibles para el público general desde este miércoles 22 de octubre a las 11:00AM en www.Tuboleta.com. Se espera una alta demanda para este espectáculo que promete unir arte, música y emoción en una noche inolvidable.