“El reto es integrar cada pieza del metro para conectar a toda la ciudad”: Leonidas Narváez
Para el gerente del Metro de Bogotá, la etapa que viene exige sincronizar obras civiles, sistemas ferroviarios, energía, comunicaciones y estaciones para que el proyecto entregue un servicio moderno, seguro y confiable a la ciudad.
Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna, Leonidas Narváez señaló que, con un avance cercano al 70% proyectado para diciembre, la prioridad del Metro de Bogotá ahora es unir todas las piezas y empezar las pruebas que aseguren la operación integrada del sistema. Este esfuerzo permitirá movilizar a millones de usuarios y consolidar una alternativa eficiente de movilidad para Bogotá.
Más allá de la ingeniería, añadió, el metro representa una transformación social, cultural y ambiental que reducirá notablemente los tiempos de viaje. Por ejemplo, el trayecto entre Bosa y Chapinero en alrededor de 27 minutos y, al ser eléctrico, contribuirá a la disminución de emisiones, mejorando la calidad del aire y la vida en la ciudad.
