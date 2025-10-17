“El reto es integrar cada pieza del metro para conectar a toda la ciudad”: Leonidas Narváez

Leonidas Narváez, gerente Empresa Metro de Bogotá, destaca que el reto del sistema es integrar todas sus partes para ofrecer un servicio moderno, seguro y eficiente. | Foto: Caracol Radio

Durante la Primera Cumbre Bogotá Moderna, Leonidas Narváez señaló que, con un avance cercano al 70% proyectado para diciembre, la prioridad del Metro de Bogotá ahora es unir todas las piezas y empezar las pruebas que aseguren la operación integrada del sistema. Este esfuerzo permitirá movilizar a millones de usuarios y consolidar una alternativa eficiente de movilidad para Bogotá.

Más allá de la ingeniería, añadió, el metro representa una transformación social, cultural y ambiental que reducirá notablemente los tiempos de viaje. Por ejemplo, el trayecto entre Bosa y Chapinero en alrededor de 27 minutos y, al ser eléctrico, contribuirá a la disminución de emisiones, mejorando la calidad del aire y la vida en la ciudad.

