Más de 700 toneladas de droga incautadas en lo que va del año: Comandante de las FFMM

El almirante Francisco Cubides, afirmó que desde el primero de enero a la fecha, la efectividad operacional se ha traducido en cifras que superan los logros de años anteriores.

717 toneladas de droga

462 toneladas de hoja de coca

Más de 3mil laboratorios destruidos

562 toneladas de insumos sólidos

530mil galones de insumos líquidos

792mil galones de combustible, entre otros resultados.

Más de 232.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares participan activamente en esta ofensiva, y lideran actualmente tres grandes campañas: Paya, Orión y Zeus, las cuales han fortalecido la lucha contra el delito transnacional.

El almirante Cubides afirma que estas campañas han permitido avances en la identificación de redes criminales, procesos de judicialización, rastreo de finanzas ilícitas y aplicación de extinción del derecho de dominio.

"Nuestra efectividad operacional en contra del fenómeno del narcotráfico y sus delitos conexos como principal insumo de la violencia en el país, ha sido contundente. Las operaciones de interdicción terrestre, aérea, marítima y fluvial se mantienen de forma ininterrumpida y han superado los resultados alcanzados en periodos anteriores“, aseguró.

Resultados de la Operación Orión

En el marco de la Estrategia Multinacional Orión, la Armada Nacional encontró en el Mar Caribe el primer semisumergible autónomo incautado en Colombia.

Este hallazgo se suma a la identificación de diez submarinos con capacidades tecnológicas similares durante el primer semestre de 2025 en distintas zonas del continente, lo que evidencia una migración del narcotráfico hacia medios autónomos y difíciles de rastrear, desafiando los sistemas tradicionales de vigilancia y control marítimo.

A esto se suman otros resultados solamente de Orión, como:

• Incautación de 2.326 toneladas de drogas, incluyendo:

• 327 toneladas de cocaína (equivalentes a 818 millones de dosis)

• 210 toneladas de marihuana

• 12 toneladas de hachís

• 118 kg de metanfetaminas

• Destrucción de 455 infraestructuras de producción de droga

• Captura de 1.120 personas vinculadas a organizaciones criminales

• Incautación de más de 1.400 toneladas de insumos sólidos y 1 millón de galones de precursores líquidos

• Impacto económico al narcotráfico estimado en 12,4 billones de dólares