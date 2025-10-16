Ministerio de Defensa autoriza prórroga voluntaria del servicio militar: así funcionará

El Ministerio de Defensa Nacional reglamentó la posibilidad de que los conscriptos que finalicen su servicio militar puedan prorrogarlo de manera voluntaria por un periodo adicional, esto a través del decreto 1075 de 2025.

Según la nueva norma, los soldados o marinos que concluyan su servicio podrán extenderlo entre seis y doce meses más, dependiendo de las necesidades institucionales y siempre que exista disponibilidad en la respectiva fuerza.

Durante este tiempo, recibirán los mismos beneficios, derechos y deberes que establece la ley para el servicio militar.

Requisitos para acceder a la prórroga

Los conscriptos interesados deberán:

1. Presentar su solicitud al menos cuatro meses antes de la fecha de vencimiento.

2. Contar con un concepto de desempeño favorable expedido por el comandante de su unidad.

3. No haber sido sancionados penal o disciplinariamente durante su tiempo de servicio.

Asimismo, el decreto contempla que el uniformado podrá desistir voluntariamente de la prórroga en cualquier momento antes de su aprobación.

La firma de este decreto busca fortalecer la permanencia del talento humano formado en las Fuerzas Militares, brindar continuidad a los proyectos personales de quienes desean seguir en la institución y estimular el sentido de servicio hacia la patria.

El decreto fue firmado este 15 de octubre por el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, y en él se adiciona la sección 19 al Decreto Único Reglamentario del Sector Defensa (1070 de 2015) y desarrolla lo establecido en la Ley 2384 de 2024, que amplió los derechos y beneficios de los jóvenes que prestan el servicio militar obligatorio.