En operación binacional realizada en Nariño fueron destruidas 1.8 toneladas de cocaína

Tumaco-Nariño

Tropas del Batallón de Selva N.° 53, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Ecuador, llegaron hasta la vereda Vayan Viendo del municipio de Tumaco en donde destruyeron un gigantesco laboratorio para procesar cocaína perteneciente presuntamente a la estructura Oliver Sinisterra.

El coronel, Jaison Leonardo Gómez Pérez, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante Fuerza de Tarea Hércules informó que durante la aproximación de los soldados al sitio, las unidades fueron atacadas con armas de fuego por quienes custodiaban el laboratorio y posteriormente huyeron en embarcaciones con destino a Ecuador

Agregó que la rápida y oportuna reacción de las tropas permitió controlar la situación sin afectaciones al personal militar.

#Tumaco l Así las Tropas del Ejército Nacional y las Fuerzas Armadas del Ecuador llegaron a un laboratorio utilizado para procesar cocaína en zona rural de Tumaco. pic.twitter.com/NcSqldonKj — Caracol Pasto (@CaracolPasto) October 20, 2025

Las fuerzas militares aseguran que con este resultado, se afectó de manera directa las finanzas del grupo armado organizado residual, evitando que perciba cerca de 30.000 millones de pesos producto de las rentas del narcotráfico. Este golpe representa un impacto a las economías ilícitas que sostienen las actividades criminales en el Pacífico nariñense.

Lea también... Cerca de 55 mil jóvenes en Nariño participaron en las elecciones de Consejos de Juventud

Decomiso coca Tumaco. Foto: Fuerza de Tarea Hércules Ampliar

A la fecha, las operaciones desarrolladas por la Fuerza de Tarea Hércules han permitido la destrucción de 132 laboratorios de pasta base de coca, 5 de clorhidrato de cocaína y uno para el procesamiento de sustancias químicas, con una afectación total superior a los 67.000 millones de pesos a las estructuras que financian a los grupos armados organizados que delinquen en la región.