Más de 60 kg de coca han incautado en Pereira; en el último operativo hallaron 13 kilos en un carro

Pereira y en especial, el sector de Cerritos, sigue siendo un corredor vial necesario para el paso de droga hacia otros departamentos; sin embargo, muchas de las incautaciones de estupefacientes que se han registrado en los últimos meses, no iban de paso, tenían como finalidad abastecer los expendio de droga de esta zona.

Eso pasó con el último cargamento incautado, en el kilómetro 86 de la Y de Cerritos, allí el conductor de un vehículo particular llevaba en su baúl 13 kilos y medio de cocaína.

Esta persona, habría salido desde la ciudad de Popayán con destino final Antioquia y Risaralda; Según el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, están investigando a qué organización delincuencial pertenece esta droga.

La Policía Nacional logra la captura de un individuo que se movilizaba en un vehículo particular que, al realizarle un registro, se le encuentran 13.5 kilos de una sustancia al parecer cocaína. se logra afectar una organización que se dedicaba al transporte de cocaína para luego ser distribuida.

Según la Policía Metropolitana de Pereira, las incautaciones del año 2025 son aproximadamente de 61 kilos de cocaína, registrando así un incremento del 69%.