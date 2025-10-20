La población migrante en Atlántico en incertidumbre por suspensión de apoyo económico de EE.UU.

Barranquilla. Enero 09 de 2025. Residentes venezolanos se congregaron en La Plaza de La Paz, para realizar una protesta pacífica en contra de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela. (Colprensa - Cristian Bayona).

La reciente decisión anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender las ayudas económicas, subsidios y pagos hacia Colombia ha generado preocupación entre las organizaciones sociales en el Atlántico que dependen en gran parte de estos recursos para atender a la población migrante y refugiada.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La asistencia humanitaria es uno de los principales sectores a los que Estados Unidos financia con 249 millones de dólares para todo el país.

Juan Viloria, vicepresidente de venezolanos en Barranquilla, expresó su inquietud ante los posibles impactos que tendría esta medida en programas humanitarios y de integración socioeconómica.

“Como es una reciente noticia, hasta el momento no sabemos cuál es el alcance de este anuncio sobre los pagos y subsidios, si es únicamente en cooperación técnica, que actualmente existe entre el Gobierno de Colombia y Estados Unidos o si también repercutirá a todas las agencias que implementan fondos de los Estados Unidos y que son operados por intermediarios como Naciones Unidas”, dijo Viloria.

Brigadas comunitarias en el Atlántico

La organización Venezolanos en Barranquilla, que recibe apoyo financiero del Gobierno estadounidense, ha desarrollado proyectos como la implementación del Estatuto Temporal de Protección (ETP), brigadas comunitarias junto a Migración Colombia, y programas de capacitación laboral para mujeres, y hombres venezolanos y colombianos.

“Nosotros recibimos este apoyo para implementar el Estatuto, con Migración Colombia llevamos a distintas comunidades brigadas comunitarias con toda la logística para que los migrantes puedan acceder al permiso de protección temporal, entre otros programas”, argumentó Viloria.

El Atlántico habría acogido a 207.948 personas de nacionalidad venezolana con un 69% de esa cifra en Barranquilla.