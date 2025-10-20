La institución etnoeducativa Cristóbal Colón en Cali, estrena la Sala de Lectura “Manglar”

Inauguración de la nueva Sala de Lectura “Manglar”, en la Institución Etnoeducativa Oficial Cristóbal Colón, sede Mariano Ramos.

Con una inversión de más de $55 millones, la Alcaldía de Cali y la Fundación Bibliotec inauguraron la Sala de Lectura “Manglar” en la institución Etnoeducativa Oficial (IEO), Cristóbal Colón.

En esta oportunidad, la comunidad de esta institución, sede Mariano Ramos, celebró la entrega e inauguración de la nueva Sala de Lectura “Manglar”.

“Para nosotros esto es un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo: tener un espacio en el que pudiéramos disfrutar, leer y transportarnos hacia otro mundo. Es algo muy lindo que le queda a los estudiantes más pequeños”, expresó Derly Ruiz Valencia, estudiante de grado 11°.

Con la sala “Manglar”, la secretaría de Educación de Cali completa 23 de los 34 espacios de aprendizaje proyectados entre 2024 y 2025.

Avance en la meta educativa

Por su parte, la subsecretaria de Calidad Educativa, Mónica López Castro, resaltó que la entrega de este nuevo espacio pedagógico demuestra el cumplimiento de los objetivos trazados por la Secretaría para fortalecer la educación en Cali.

“Desde la aplicación de la lectura, la escritura y la oralidad, la sala de lectura ‘Manglar’ hace parte de la estrategia que implementamos en la Secretaría”.

“Esta inauguración coincide con la clausura del ‘Quilombo Pedagógico’ que realiza esta institución etnoeducativa, en el marco del mes de octubre, cuando conmemoramos el Día Internacional de la Diversidad Étnica. Así, cada vez más, recuperamos la educación de Cali”, expresó la funcionaria.

Inversión

Con esta acción, restan 11 espacios de aprendizaje (entre salas de lectura y bibliotecas escolares) para cumplir la meta establecida por el alcalde Alejandro Eder.

El nuevo centro de conocimiento, diseñado para fomentar los hábitos de lectura, escritura y oralidad, contó con una inversión superior a los $55 mil millones financiada por la Secretaría de Educación y la Fundación Bibliotec.

El rector de la institución, Andrés Fernando Contreras, agradeció el apoyo recibido:

“Recibimos esta sala de lectura ‘Manglar’ con mucha alegría y agradecimiento. Es un esfuerzo importante de la Secretaría de Educación que permitirá a nuestros estudiantes soñar y fortalecer sus procesos pedagógicos. La lectura es un eje fundamental del aprendizaje y un pilar estratégico en el desarrollo de los procesos de enseñanza”, concluyó.