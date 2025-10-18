Alkilados y Santa RM se unen en “Ojalá”: una fusión entre rap, reggae y desamor

En una alianza inesperada, Alkilados y Santa RM presentan “Ojalá”, un sencillo que une el rap mexicano con el reggae colombiano para narrar el dolor de una despedida definitiva. La canción, compuesta por Christian Jesús Morales (Santa RM) y Juanito (vocalista de Alkilados), se convierte en un himno para quienes han amado sin ser correspondidos, y ahora enfrentan la realidad de que todo terminó.

“Ojalá” retrata el momento en que alguien comprende que su expareja ha seguido adelante con otra persona. Aunque el corazón queda hecho pedazos, la letra invita a aceptar la pérdida, desear lo mejor y continuar el camino.

La producción estuvo a cargo de AlkaProduce, logrando una mezcla única entre el estilo lírico de Santa RM y el sonido característico de Alkilados, con ukelele y ritmos suaves que contrastan con la crudeza emocional del mensaje.

El videoclip oficial, grabado en Pereira y producido por Mycelio –estudio creativo fundado por Juanito–, refuerza la narrativa con imágenes que transitan entre paisajes naturales y espacios en ruinas. Esta dualidad visual refleja el vacío emocional y el duelo que atraviesa el protagonista de la canción.

Con “Ojalá”, Alkilados y Santa RM logran una conexión profunda entre dos culturas musicales, explorando la vulnerabilidad humana y la fuerza que se necesita para decir adiós. Una colaboración que demuestra que el arte puede surgir del dolor y convertirse en consuelo para muchos.