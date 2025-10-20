Fiscalía trasladó a Bogotá la investigación por la desaparición de la joven Tatiana Hernández en Cartagena

Luego de más de seis meses de que la joven de 25 años, Tatiana Hernández, fuera vista por última vez frente al cordón amurallado al terminar su turno laboral en el Hospital Naval de Cartagena, la investigación por su desaparición fue reasignado a un despacho de la Fiscalía en Bogotá.

El traslado se hizo por solicitud de la familia de la estudiante de medicina que denunció falta de avances en el caso por parte de la Fiscalía 23 delegada ante los jueces penales de circuito especializados de Cartagena.

“ASIGNAR ESPECIALMENTE a la Fiscalía 68 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la actuación penal objeto de variación de asignación en el artículo anterior, así como el de todos aquellos asuntos que en lo sucesivo se originen o relacionen con esta", se lee en la resolución #0288 del 26 septiembre.

Precisamente, el abogado Iván Cancino, representante de la familia, expresó su preocupación por la falta de rigor en la investigación, señalando que desde el inicio se ha tratado el caso como un accidente o un hecho sin delito, lo cual, según él, ha entorpecido el proceso.

“Nosotros partimos de la base de que Tatiana sigue viva y de que está desaparecida en contra de su voluntad”, afirmó.

Cancino criticó la falta de acciones básicas como la toma de huellas en el teléfono y las sandalias de Tatiana, así como la falta de información a la familia.

“Por el contrario, la familia se acerca y lo que dicen funcionarios de la fiscalía es que están viendo muchas películas y muchas series de Netflix”, lamentó el abogado.