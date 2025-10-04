Queremos tener certeza de la situación: alcalde Dumek sobre denuncia de padres de Tatiana Hernández

Cartagena

Lucy Díaz, madre de la joven Tatiana Hernández que completa casi seis meses desaparecida en Cartagena, denunció que habría sido víctima de intento de secuestro junto a su esposo por presuntos integrantes de un grupo delincuencial que opera en la ciudad.

De acuerdo con su denuncia, presuntamente, integrantes del Clan del Golfo, los citaron a una zona peligrosa para entregar supuesta información de la ubicación de Tatiana, sin embargo, al parecer, la real intención era secuestrarlos. Lucy Díaz, contó que en reiteradas ocasiones han recibido llamadas intimidantes de supuestos miembros de ese grupo delincuencial.

Caracol Radio indagó con el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana de Cartagena al respecto y aseguraron que no hay una denuncia oficial instaurada sobre el supuesto intento de secuestro a los padres de Tatiana Hernández.

“No teníamos conocimiento”: alcalde Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, también se pronunció ante la denuncia de los padres de Tatiana Hernández. El mandatario indicó que no había tenido noticias al respecto y confirmó que ya solicitó apoyo al director de la Policía Nacional, Mayor General, Carlos Triana, para tener certeza de esa situación.

Turbay fue enfático en afirmar que ninguna denuncia que esté relacionada con el caso de Tatiana Hernández se puede descartar.

“Le comenté al director nacional de la Policía que esa información estaba comentándose, me dijo que no tenía tampoco noticias al respecto. Lo que les he pedido es que nos ayuden frente al tema y voy a esperar la información, pero como Alcaldía nosotros no teníamos conocimiento de esa situación y lo que queremos frente al caso de Tatiana es tener la certeza de la situación. Siempre hemos dicho que nada se puede descartar y que solamente esperamos que Tatiana pudiera volver al seno de su familia sana y salva”, puntualizó el alcalde.