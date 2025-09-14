Caso de Tatiana Hernández seguirá en la Fiscalía Bolívar: familia se va de Cartagena por amenazas

Cartagena

Este sábado 13 de septiembre se cumplieron cinco meses de la desaparición de la joven estudiante de Medicina Tatiana Hernández, sin que hasta el momento exista alguna evidencia o pista sobre su paradero.

La joven estudiante de Medicina fue vista por última vez el 13 de abril. Ese día, Tatiana manifestó sentirse estresada, por lo que decidió salir del Hospital Naval de Bocagrande, lugar donde hace sus prácticas universitarias y luego caminó a la avenida Santander para tomar un aire. Desde ese momento no se supo más de su paradero.

Lucy Díaz, madre de Tatiana, contó que la investigación que se adelanta seguirá liderada por la Fiscalía Bolívar con vigilancia de la seccional de Cundinamarca. Cabe recordar que los familiares de la joven habían solicitado que el caso se trasladara a la capital del país para dar mayor agilidad al proceso.

“El caso no se lo llevan para Bogotá porque el doctor Cancino (abogado de la familia) hizo una verificación con la fiscalía y sería iniciar de cero desde Cundinamarca. Entonces, el caso continúa en Fiscalía Seccional Bolívar con vigilancia de Fiscalía Cundinamarca”, reveló Lucy Díaz.

Asimismo, confirmó que tomaron la decisión de irse de Cartagena por presuntas amenazas asociadas a un grupo delincuencial que advierte tomar represalias contra los allegados a la joven médica Tatiana Hernández.

“Nos vamos de la ciudad porque las amenazas han sido un poco fuertes contra nosotros. No tenemos miedo, simplemente vamos a dar un respiro. Nos vamos a una ciudad cerca o aledaña a Cartagena y oportunamente estaremos viniendo a Cartagena a diligencias con la Fiscalía”, puntualizó Lucy Díaz en Caracol Radio.