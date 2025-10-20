Expedición de pasaportes en Colombia avanza con normalidad tras declaratoria de urgencia manifiesta

Colombia

A un mes y medio de la declaratoria de urgencia manifiesta para garantizar la continuidad en la producción y entrega de pasaportes, el trámite de este documento en Colombia avanza con total normalidad.

En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, los puntos de atención del Ministerio de Relaciones Exteriores reportan un flujo constante de usuarios y tiempos de entrega regulares.

Los ciudadanos que han realizado el trámite aseguran que la expedición no ha presentado mayores demoras y que los pasaportes están siendo entregados dentro de los plazos establecidos.

¿Cuál es la urgencia manifiesta y el contrato con Thomas Greg & Sons?

La medida fue adoptada por la Cancillería a finales de agosto de este año, luego de que se presentaran retrasos en el proceso de licitación del nuevo contrato.

La declaratoria de urgencia manifiesta permitió mantener de manera temporal la operación con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada históricamente de la elaboración de los pasaportes en el país.

Con esta decisión, el Ministerio buscó evitar una suspensión en la expedición de documentos y garantizar la atención a miles de ciudadanos que diariamente solicitan su pasaporte dentro y fuera del territorio nacional.

¿Qué pasará después de noviembre?

El contrato vigente con Thomas Greg & Sons se extenderá hasta el mes de noviembre de 2025, mientras la Cancillería adelanta el proceso para adjudicar el nuevo operador que asumirá la impresión y distribución de los pasaportes.

Según la entidad, el objetivo es modernizar el sistema y asegurar un servicio más ágil, seguro y con mejores estándares tecnológicos. Hasta entonces, el servicio continuará funcionando sin afectaciones en todo el país.

Trámite de pasaporte sigue operativo en todo el país

El Ministerio reiteró que los ciudadanos pueden realizar sus trámites de forma habitual en las oficinas de la Cancillería y en las gobernaciones habilitadas.

Los turnos, las citas virtuales y la entrega de documentos se mantienen dentro de los tiempos normales de atención.

El contrato de pasaportes en Colombia sigue siendo noticia, esta vez por cuenta de una demanda de la Procuraduría al convenio con Portugal, por posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo.

La Cancillería respondió al anuncio de la Procuraduría, y aseguró que no han sido notificados de la demanda por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que funge como la autoridad competente que puede admitir o no el inicio de un proceso.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que se trata del inicio de un proceso contencioso que no representa la nulidad de los convenios que están suscritos y en vigor entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal.

De esta manera, aseguran que no existe ningún fallo que imposibilite la continuación del proceso de producción de los nuevos pasaportes por parte de la Cancillería.

¿Qué pasará cuando la Cancillería sea notificada sobre la demanda?

Para este momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores está preparando una serie de argumentos para demostrar que la actuación contractual se realizó conforme a la Ley.

Aseguran que, este proceso no representará afectaciones en la expedición de los pasaportes, que ya ha venido funcionando de manera ordinaria a través del contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026.