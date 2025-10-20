Estos son los tres nombres que suenan para reemplazar al director de la Policía

Desde febrero de 2025, el general Carlos Fernando Triana Beltrán asumió como director general de la Policía Nacional, con la misión de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el país, recuperar la confianza ciudadana y profundizar la transparencia institucional.

Durante su dirección, después de haberle recibido al general William Salamanca, el general Triana enfrentó muchos retos, como el escándalo en la DIJIN y en contrainteligencia policial por el caso Papa Pitufo.

No obstante, los retos se salieron de las filas de la institución con la llegada del plan pistola del Clan del Golfo, una ofensiva criminal que cobró la vida de 24 uniformados en diferentes regiones del país.

A eso se sumó el atentado en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero policial que evacuaba personal fue atacado con explosivos, dejando trece policías muertos. El hecho fue atribuido a las disidencias del Frente 36, bajo el mando de alias Calarcá.

A estos hechos se agregan otros ataques a estaciones de policía en municipios como Calamar (Guaviare) y Tame (Arauca), lo que elevó las tensiones internas y generó debates sobre la estrategia de seguridad en zonas rurales y de alto riesgo.

Los nombres que suenan para la dirección de la Policía Nacional:

General (r) William Rincón: exinspector general de la Policía Nacional

De carácter reservado y con una trayectoria enfocada en el control interno y la disciplina institucional. Fue inspector general, donde impulsó procesos de rendición de cuentas y modernización administrativa.

Su nombre aparece, tal vez, como el más sonado, como una opción de consenso, por su conocimiento del cuerpo policial y su reputación de firmeza en asuntos de transparencia.

General (r) Olga Salazar: exdirectora de la DIJIN

Es una de las oficiales más reconocidas de su generación y la primera mujer en ocupar la dirección de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

De perfil técnico e investigativo, ha liderado operaciones contra estructuras del narcotráfico y organizaciones de lavado de activos. Actualmente se encuentra en comisión académica en España, pero su nombre suena con fuerza por su liderazgo institucional y su buena relación con la línea civil del Ministerio de Defensa.

General (r) Humberto Guatibonza: excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Actualmente es jefe de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro. Durante su carrera fue reconocido por su cercanía al territorio y su capacidad de respuesta ante crisis de orden público.

Aunque está en retiro, su perfil de gestión, su cercanía con el presidente Petro y su experiencia en inteligencia lo posicionan como un posible candidato si el gobierno busca una figura con experiencia operativa y política.