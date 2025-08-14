Relevos al interior de la Policía Nacional: 19 oficiales superiores serán trasladados

Jornada de inducción con los uniformados que llegaron a la ciudad de Ibagué

Colombia

Caracol Radio conoció que el Ministerio de Defensa aprobó 19 traslados de oficiales superiores en la Policía Nacional, en medio de una reestructuración de mandos clave en áreas estratégicas como investigación criminal, lucha contra el secuestro y protección rural.

Entre los movimientos más destacados, el coronel Elver Alfonso dejará la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) para asumir la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).

Su lugar en el Gaula será ocupado por el coronel Edgar Andrés Correa Tobón, quien se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Además, el General Andrés Fernando Serna, llegará a apoyar el Plan Democracia, unidad que se refuerza en época electoral. En sus manos estará el reto de manejar la seguridad de los comicios a nivel nacional.

También habrá relevo en la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, que estaba en manos del coronel Jorge Andrés Bernal Granada como comandante encargado luego de que el general José James Roa saliera de la institución. Este oficial llegará al departamento de Norte de Santander.

Por su parte, el general Carlos Germán Oviedo Lamprea, quien se encontraba en la Metropolitana de Cali, asumirá la dirección de Carabineros.

En la comandancia del Departamento de Policía Caldas, estará la coronel Rocío Milena Melo Puerto.

La lista incluye cambios en departamentos como Tolima, Santander, Boyacá, Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Nariño, Casanare y Cartagena, así como en las metropolitanas de Bogotá, Pereira y Cúcuta.

Según fuentes internas de la institución, los traslados buscan optimizar las capacidades y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada y los diferentes delitos en distintas regiones del país. Todos los oficiales ya fueron notificados de los cambios, en medio de una reunión con el director de la Policía, general Carlos Triana.