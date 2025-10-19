La policía priorizó cuatro municipios del Norte y Nordeste para las elecciones de CMJ en Antioquia

Antioquia

La Policía Antioquia, cuya jurisdicción son 100 municipios de los 125 que tiene el departamento, intensificó las acciones preventivas para poder garantizar la seguridad durante la jornada de votación Consejos Municipales y locales de Juventud que se realizará este domingo 19 de octubre.

La policía manifestó que lograron identificar 172 acciones de ilegalidad promovidas por grupos armados, por lo que se priorizó la seguridad en cuatro municipios; estos son con riesgo de alteración al orden público: Amalfi, Valdivia, Ituango y San Andrés de Cuerquia para garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral.

Pero también la atención se centra en especial en tres subregiones: Nordeste, Bajo Cauca y Norte, donde los grupos ilegales como el ELN, Clan del Golfo, Caparros y las disidencias han cometido acciones ilegales y podrían poner en riesgo las elecciones en algunas zonas.

“Donde ya tenemos la participación directa de 1.200 funcionarios en los diferentes puestos y mesas de votación, con el apoyo de más de 3.300 funcionarios que de manera indirecta, a través del modelo, a través del patrullaje, unidades de apoyo que estarán focalizando los esfuerzos, especialmente en algunos municipios, por un total de 4.500 uniformados, enfocando su atención al desarrollo en paz y tranquilidad”, dijo el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

El oficial informó que los policías estarán dispuestos en 232 puestos de votación, con 813 mesas; recordemos que el potencial electoral es de 492.472 jóvenes.