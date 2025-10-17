Alcalde de Buenos Aires, Cauca fue víctima de delincuentes en la vía Panamericana

Popayán

El hecho ocurrió entre Popayán y Cali, a 20 minutos de la capital caucana.

Óscar Solarte - @oscar10solarte

Popayán, Cauca

El alcalde del municipio de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña fue víctima de delincuentes en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

La acción ilegal tuvo lugar en la vereda El Túnel del municipio de Cajibío, a 20 minutos de la capital caucana.

El mandatario expresó que “se subieron dos sujetos a la camioneta y me pidieron emprender la marcha para irme con ellos. Yo por supuesto, me negué a eso y me bajé del carro. En ese momento cuando me bajé, un sujeto de ellos en una motocicleta se me acercó mucho más y se me llevó el teléfono”.

Peña agregó que “nos hurtaron mis pertenencias, mi computadora, documentos que cargaba allí, los celulares y además el vehículo que es un vehículo oficial del municipio”.

A pesar de consejos de seguridad que se han realizado en el Cauca, y medidas anunciadas por la Fuerza Pública continúan presentándose este tipo de actos que golpea al turismo y la economía regional.

