Alcalde de Buenos Aires, Cauca fue víctima de delincuentes en la vía Panamericana

Popayán, Cauca

El alcalde del municipio de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña fue víctima de delincuentes en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

La acción ilegal tuvo lugar en la vereda El Túnel del municipio de Cajibío, a 20 minutos de la capital caucana.

El mandatario expresó que “se subieron dos sujetos a la camioneta y me pidieron emprender la marcha para irme con ellos. Yo por supuesto, me negué a eso y me bajé del carro. En ese momento cuando me bajé, un sujeto de ellos en una motocicleta se me acercó mucho más y se me llevó el teléfono”.

Peña agregó que “nos hurtaron mis pertenencias, mi computadora, documentos que cargaba allí, los celulares y además el vehículo que es un vehículo oficial del municipio”.

A pesar de consejos de seguridad que se han realizado en el Cauca, y medidas anunciadas por la Fuerza Pública continúan presentándose este tipo de actos que golpea al turismo y la economía regional.