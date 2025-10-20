Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por ola de violencia en Arauca

Tras las confrontaciones entre la guerrilla del ELN y disidencias de las extintas Farc al mando de ‘Iván Mordisco’, situación que amenaza los derechos fundamentales de la población en siete municipios del departamento así como el de Curabá en Boyacá, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 de 2025.

De acuerdo con la entidad, comunidades indígenas, campesinas, líderes sociales, excombatientes, mujeres y niños, están en riesgo violencia, desplazamiento forzado y reclutamiento.

Le puede interesar: Atentan contra exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo: escoltas quedaron gravemente heridos

La disputa armada se centra en el control territorial y de economías ilegales como narcotráfico, tráfico de armas y contrabando. En la zona, según la Defensoría, también opera el Frente Acacio Medina, disidencia de la Segunda Marquetalia, y una estructura del Clan del Golfo desde Casanare.

En cifras, para el 2024 se registraron 178 homicidios en Arauca, incluyendo líderes sociales y firmantes de paz y, entre enero y septiembre de 2025, se contabilizaron 84 asesinatos. El pasado 25 de agosto ocurrió una masacre en Tame, lo que aumentó la preocupación de los habitantes en estas zonas del país.

Ante el actual panorama, la Defensoría emitió 28 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y local para coordinar acciones de prevención, protección, justicia y atención humanitaria.