Atentan contra exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo: escoltas quedaron gravemente heridos
El uribismo rechazó estos hechos, advirtiendo que “la situación es alarmante”.
Colombia
El exconcejal por el Centro Democrático de Saravena, Arauca, Luis Naranjo fue víctima de un atentado en las últimas horas, denunció la senadora y precandidata del partido, Paloma Valencia.
“Atención. Luis Naranjo ex concejal de Saravena por el Centro Democrático le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escotas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”, fue el mensaje de la parlamentaria.
El Centro Democrático emitió un comunicado rechazando este ataque y en donde revelaron que si bien “el exconcejal salió ileso, dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos” tras esta emboscada armada en Saravena.
“Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal (…) la situación es alarmante en Arauca. Los militantes del Centro Democrático y líderes regionales enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista (ELN)”, añadieron.
Ante esta situación, enfatizaron en que “el Centro Democrático exige a las autoridades garantizar la vida y seguridad del exconcejal y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza. Atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias”.