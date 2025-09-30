Atentan contra exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo: escoltas quedaron gravemente heridos

Colombia

El exconcejal por el Centro Democrático de Saravena, Arauca, Luis Naranjo fue víctima de un atentado en las últimas horas, denunció la senadora y precandidata del partido, Paloma Valencia.

“Atención. Luis Naranjo ex concejal de Saravena por el Centro Democrático le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escotas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”, fue el mensaje de la parlamentaria.

El Centro Democrático emitió un comunicado rechazando este ataque y en donde revelaron que si bien “el exconcejal salió ileso, dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos” tras esta emboscada armada en Saravena.

“Este hecho se suma a los tres atentados previos e innumerables amenazas de muerte que ha sufrido el exconcejal (…) la situación es alarmante en Arauca. Los militantes del Centro Democrático y líderes regionales enfrentan una amenaza constante de este grupo terrorista (ELN)”, añadieron.

Ante esta situación, enfatizaron en que “el Centro Democrático exige a las autoridades garantizar la vida y seguridad del exconcejal y de todos los líderes sociales y políticos que hoy están bajo amenaza. Atender con urgencia a los dos escoltas heridos y brindarles todo el apoyo necesario a ellos y a sus familias”.