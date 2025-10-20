Cuentas de Millonarios para clasificar en Liga ¿Qué pasa si gana, pierde o empata con Bucaramanga?

Millonarios es uno de los equipos grandes del país que tiene embolatada su clasificación a cuadrangulares del Torneo Clausura. El conjunto bogotano perdió muchos puntos en el inicio del campeonato y con Hernán Torres no terminan de ser regulares, pues también han cedido en partidos clave.

Le puede interesar: Hernán Torres fue contundente y explicó las razones de la derrota de Millonarios en Pereira

Los embajadores marchan en la casilla 16 con 17 unidades, producto de 5 triunfos, 2 empates y 8 derrotas. Vale la pena mencionar que la liga ha estado disputada, por lo que hay varios equipos que, a falta de 4 partidos para cerrar el todos contra todos, siguen contando con opciones de ingresar a los ocho.

Las cuentas de Millonarios para meterse a los ocho

Millonarios tiene un difícil reto este martes 21 de octubre cuando se mida ante uno de los mejores equipos del campeonato: Atlético Bucaramanga. El Leopardo está prácticamente clasificado al sumar 9 victorias, 3 empates y 3 derrotas para un acumulado de 30 puntos.

Lea también: Tabla de posiciones Liga colombiana: Así quedó tras la victoria de Llaneros sobre Once Caldas

En caso de lograr el triunfo ante Bucaramanga, Millonarios estará llegando a 20 unidades y se ubicaría entre los puestos 10 y 12. Este resultado es vital para seguir con la aspiración de clasificar, ya que otros casi que lo eliminan. El margen de error es mínimo.

¿Podría quedar eliminado en caso de no ganar?

Si empata, llegarán a 18 puntos y subirán apenas una casilla (15). No obstante, esto dejaría un panorama complicado para el Embajador, pues a lo máximo que puede aspirar es a terminar con 30 unidades, cantidad que ha sido la mínima en algunos de los últimos torneos para clasificar. En el primer semestre, Medellín fue octavo con 32.

Una derrota supondría casi que la eliminación del cuadro azul, pues en caso de ganar los últimos cuatro partidos alcanzará como máximo 29 unidades, una cifra que parece insuficiente para meterse en cuadrangulares partiendo de cómo se ubican los equipos que están dentro de los ocho.

¿Qué calendario le resta a Millonarios?

Una vez cumpla el juego ante Bucaramanga por la fecha 16, se le vendrán dos juegos complicados al equipo de Hernán Torres. Primero deberá medirse ante un Santa Fe que está peleando la clasificación, en calidad de visitante, el sábado 25 de octubre.

Luego recibirá a Once Caldas, otro equipo con la necesidad de sumar para poder seguir con opciones de avanzar. De superar con victoria los dos encuentros, le restarán dos rivales más asequibles para lograr 6 de 6: Envigado en suelo antioqueño y Boyacá Chicó en Tunja.