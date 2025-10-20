Cortes de agua en Bogotá del 20 al 23 octubre: Acueducto anuncia suspensión por más de 24 horas

Cortes de agua en Bogotá del 9 al 13 de junio: localidades que se verán afectadas, según Acueducto. Foto Acueducto de Bogotá

La página de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB),anunció que realizará cortes de agua, con el fin de garantizar un suministro continuo para todos los usuarios.

Estos trabajos se realizarán por obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución durante la semana del 20 al 23 de octubre .La empresa aclaró que con el corte del servicio, se busca minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o accesorios de suministro de agua.

Cortes de agua lunes 20 de octubre de 2025

Localidad de Fontibón

Tintal Central Ostende. De la calle 22 a la avenida Calle 17, entre la carrera 86 a la carrera 93. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a cambio de medidor.

Cortes de agua martes 21 de octubre de 2025

Localidad de Suba

Altos de Chozica. Los Naranjos, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar. De la carrera 84 a la carrera 88C, entre la calle 128D a la calle 132ª. Desde las 10:00 a.m. 24 horas. Debido a Empates redes del Acueducto.

Localidad de Engativá

Santa Cecilia. De la calle 53 a la calle 57, entre la carrera 77A a la carrera 85. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Puente Aranda

Milenta. De la transversal 53 a la avenida Carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida Calle 8 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Los Mártires

La Sabana, La Pepita. De la carrera 19 a la carrera 22, entre la calle 11 a la calle 13. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de hidrante y válvula.

Localidad de Teusaquillo

Quinta Paredes. De la carrera 40 a la carrera 50, entre la calle 24 a la calle 26. Desde las 9:00 a. m. hasta por 10 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Bella Flor, Paraíso, Quiba, Nueva Esperanza, La Torre, Cordillera del Sur, Los Alpes Sur, El Mochuelo, Cerro Colorado, Naciones Unidas, Villa Gloria, Villas El Diamante, Nueva Esperanza, El Mirador de Arabia, Brisas del Volador. De la calle 68U sur a la calle 81 sur, entre la carrera 18A a la carrera 27. Desde las 10:00 a. m. hasta por 4 horas. Debido a verificación macromedidor.

Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del diciembreillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, República de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza,Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, El Verbenal, El Paraíso, Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.

Afectación Quiba:De la calle 70 T sur a la calle 82D sur, entre la carrera 18J a la transversal 27U.

Afectación Alpes II:De la carrera 19 a la carrera 24, entre la calle 75ª sur a la Quebrada la Trompeta. Desde la 1:00 p. m. hasta por siete horas. Debido a mantenimiento preventivo estación Volador.

Localidad de Engativá

Centro Engativá II, El Cedro, El Cedro I, El Gaco, El Muelle, El Pantano, Engativá Zona Urbana, La Faena, La Riviera, Marandu, Sabana del Dorado, San Antonio Engativá, San Antonio Urbano, Villa Gladys. De la calle 63 a la calle 68, entre la carrera 96 al Rio Bogotá. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Soacha

Alticos. De la calle 10 a la calle 4 sur, entre la carrera 4 a la carrera 6 este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Cortes de agua miércoles 22 de octubre de 2025

Localidad de Suba

Estoril, Pasadena. De la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la calle 108. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Puente Largo y Pasadena. De la carrera 53 a la carrera 60, entre la calle 100 a la calle 116. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Altos de Chozica. De la carrera 84C a la carrera 91, entre la calle 135B a la calle 145. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de válvula.

Localidad de Usaquén

San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima. De la carrera 9 a la carrera 18, entre la calle 180 a la calle 193. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Chapinero

Las Acacias. De la calle 70 a la calle 72 Bis, por la carrera 1 (avenida Circunvalar). Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Puente Aranda

Puente Aranda, Cárcel La Modelo. De la calle 17 a la calle 22, entre la carrera 56 a la carrera 60. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De la calle 1 a la calle 13 sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección. De la carrera 13K a la carrera 12B, entre la calle 42 Sur a la calle 32 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Vitelma, Buenos Aires. De la carrera 1C este a la carrera 8 este, entre la calle 10 sur a la calle 6 sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de Bosa

Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas. De la avenida Carrera 89B a la carrera 106A, entre la calle 59B sur a la calle 61A sur.

De la carrera 92 a la carrera 106A, entre la calle 61A sur a la calle 75A sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Cortes de agua jueves 23 de octubre de 2025

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, La igualdad, Hipotecho Sur. De la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 7. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Puente Aranda

El Remanso. De la avenida Calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 37 a la avenida Carrera 50. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Cerros de Oriente, Puerto Rico, callejón Santa Barbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay, Diana Turbay Arrayanes. De la calle 38B sur a la calle 48C sur, entre la carrera 1 a la transversal 5M. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la avenida Calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida Carrera 68 a la carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates redes del Acueducto.

Localidad de Kennedy

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de La Vaca I, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III Sector. De la avenida Calle 43 sur a la calle 54 sur, entre la avenida Carrera 80 a la avenida Carrera 86. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usaquén

Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte. De la calle 160 a la calle 163B, entre la carrera 5A este a la carrera 7. Desde las 10:00 a. m. hasta por 8 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Usme

Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita. De la calle 100B sur a la calle 139 sur, entre la carrera 5 a la carrera 15. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.