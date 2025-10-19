Tabla posiciones Mundial Femenino Sub-17 : Así quedó Colombia tras derrota con España

La Selección Colombia Femenina Sub-17 no tuvo un buen estreno en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos. El combinado nacional cayó por goleada 4-0 ante España, el mejor país a nivel formativo y que viene de quedar subcampeón en la Copa del Mundo de República Dominicana.

El equipo de Carlos Paniagua padeció el partido y en 15 minutos se fue abajo en el marcador con la anotación de Anna Quer y luego llegó el doblete de Carlota Chacón (28′ y 45+2′). Incluso se pudieron haber ido al descanso con ventaja de cuatro goles, pero la arquera colombiana, María Tejada, atajó el cobro de Noa Jiménez.

Para el segundo tiempo el equipo ibérico bajó la intensidad, pero aun así encontró el cuarto por intermedio de Silvi Cristóbal.

Posiciones del Grupo E del Mundial Femenino Sub-17

A primer turno, Corea del Sur y Costa de Marfil igualaron 1-1, por lo que con el resultado de Colombia, la Tricolor termina quedando en el último lugar y con una diferencia en contra de cuatro goles, la cual será clave que recorte en los dos partidos que le restan para avanzar a la siguiente fase.

Pos Equipo Puntos Diferencia Jugados 1 España 3 +4 1 2 Corea del Sur 1 0 1 3 Costa de Marfil 1 0 1 4 Colombia 0 -4 1

¿Qué partidos le quedan a Colombia en la fase de grupos del Mundial?

El combinado nacional tendrá su segunda salida el próximo miércoles 22 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora de Colombia) contra Costa de Marfil, duelo que en el que será clave un triunfo para seguir con opciones de jugar octavos de final.

Colombia cerrará la fase de grupos enfrentando a Corea del Sur el sábado 25 de octubre a las 8:00 a.m. (hora de Colombia).

Vale la pena mencionar que a los octavos de final clasifican los primeros dos equipos de cada grupo y la opción para cuatro mejores terceros.