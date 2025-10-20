Campaz y el dolor por el fallecimiento de Miguel Russo: “Me cuidó como un hijo más”

Miguel Ángel Russo y Jaminton Campaz en entrenamientos de Rosario Central en la temporada del 2022-23 / @bicho08_

Jaminton Campaz fue el líder en el ataque en la victoria de Rosario Central 1-0 ante Platense, generando varias jugadas peligrosas en el área rival. El colombiano fue el encargado de meter un pase para la asistencia de Enzo Gimenez, que terminó en el gol de Veliz y fue elegido como el jugador del partido por la prensa, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Liga Argentina.

Con este importante triunfo, los dirigidos por Ariel Holan, se ubican en la cuarta posición del grupo B con 24 puntos, a solo dos del líder de esta zona que es Lanús con 26 unidades.

En la historia de este club está el nombre de Miguel Ángel Russo, entrenador que ascendió al equipo a la primera división en 2013 y fue campeón de la Liga en 2023.

Miguel Ángel Russo campeón de la Liga Argentina con Rosario Central en 2023

¿Qué dijo Campaz sobre Miguel Ángel Russo?

Tras el fallecimiento de Russo, quien fuese el director técnico de Boca, el pasado 8 de octubre por complicaciones en su salud, Campaz recordó la entrañable relación con el argentino, ya que fue parte del plantel campeón en 2023 y aprovechó para dedicarle su buena actuación con Rosario.

Incluso tras conocerse la noticia del fallecimiento del entrenador, Campaz fue uno de los jugadores que compartió las imágenes personales, con Russo seguido de un sentido mensaje, en el que dejó claro lo duro que sería la partida del profe, “ Voy a extrañarte mi viejo… Los desayunos, cuando entrenábamos en el gigante, los almuerzos, que me decías, vamos a comer mariscos… como te me vas a ir. Descansa en paz, papá”.

Tras ser elegido como el mejor de la cancha, mencionó, “Bueno la verdad, gracias, gracias también al grupo, a la gente y bueno esto se lo dedicamos a Miguel”.

“Teníamos muy buena amistad, yo le decía mi Pai. La verdad me cuido como si fuera un hijo más y nada, le agradezco mucho por todo lo que me dio, ya papá Dios que me lo cuide en muchísimo”, agregó el colombiano por la emotividad, recordando sus actuaciones con Miguel Ángel.

Jaminton también comentó sobre la identidad de juego de Rosario, con figura como Ángel Di María y Alejo Veliz, “Queremos jugar más con la pelota, crear más opciones de gol y bueno, se está demostrando dentro del campo. El mano a mano también es fuertísimo y se están dando los resultados”.