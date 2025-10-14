¿Está en riesgo la dirección de Marcelo Gallardo con el River Plate? Esto dijo el presidente

¡River Plate y su mala racha se extiende! El pasado 12 de octubre, River cayó derrotado 0-1 ante Sarmiento de Junín, gracias al gol de Iván Morales al minuto 30′, partido válido la 12° segunda jornada del Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo completó cuatro derrotas consecutivas por el certamen local y perdió seis de los últimos siete que dirigió.

Declaraciones del presidente de River Plate

Luego de que el entrenador, Marcelo Gallardo, completara seis derrotas consecutivas con el equipo argentino, se colocó en el ojo de la tormenta por primera vez. Incluso el presidente del club, Jorge Brito, brindó declaraciones en Sports Center.

“Naturalmente, lo que vimos el domingo no es algo que estemos acostumbrados en River ni que nos guste. Para mí era recalcarle al socio que estamos muy unidos, jugadores, cuerpo técnico y dirigencia en que eso se va a poder revertir”, inició diciendo el presidente.

Luego añadió: “Claramente, esto no se revierte desde la arenga, lo emocional, que es una parte muy importante. Cuando las cosas salen bien y uno tiene que hacer cambios, como sucedió en este semestre que hemos tenido lesionados y recientemente convocados por la selección y muchos partidos, te genera realizar una rotación. Es sencillo cuando la cosa va bien, entran dos jugadores, todo fluye más rápido”.

Para finalizar, resaltó que: “En 45 días nos jugamos el año. Los jugadores no están a la altura de lo que esperamos, pero estamos confiados que van a revertir esto”.

¿Qué dijo Marcelo Gallardo tras la derrota ante Sarmiento?

“Claramente que no voy a claudicar. Siempre me pongo objetivos y ahora tenemos dos claros por delante: la semifinal de la Copa Argentina, que nos podría permitir jugar una final, y el partido contra Boca”, inició hablado el entrenador en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Sarmiento.

Prosiguió confirmando el enojo de los hinchas con el club: “La verdad es que no hay excusas hoy. Uno está dolido por la forma en la que se pierde y el enojo de la gente es totalmente lógico. Estamos con fuerzas para, revertirlo, hoy hay que seguir”.

“Yo me pongo objetivos todo el tiempo, no vengo acá a vivir gratis. Yo no vine a vivir del pasado. No tengo ninguna expectativa de eso. Podría haberme quedado en mi casa viviendo del pasado. No me importa. Mi desafío es permanente conmigo, como persona y como entrenador”, afirmó Gallardo.

Para finalizar, señaló: “La única verdad está en el trabajo y en cómo responda el equipo a los partidos. Siempre uno tiene la expectativa de que se desarrolle lo que se trabaja. Después los futbolistas son los que entran y salen, es una competencia permanente”.