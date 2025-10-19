Tabla de posiciones de la Liga de España: Así quedó tras victorias del Real Madrid y Barcelona

Kylian Mbappé jugador de Real Madrid, anotando gol ante Getafe en la fecha 8 de la Liga Española / Getty Images / David S. Bustamante

La fecha ocho de la Liga EA Sports continuará este lunes 20 de octubre con el compromiso de Alavés y Valencia que se disputará a partir de las 2:00 P.M. (hora colombiana) en el estadio Mendizorroza, Uno de los duelos más atractivos de esta fue el encuentro entre Getafe y Real Madrid en el Coliseum en territorio español.

Real Madrid ganó por la mínima diferencia ante el equipo de Getafe en condición de visitante, en un duelo que fue muy parejo durante el desarrollo del compromiso y se definió al minuto 80′ cuando Kylian Mbappé sacó un remate entre los centrales, con asistencia de Arda Güler.

Con este triunfo, los dirigidos por Xabi Alonso recuperaron el liderato de La Liga, se ubican primeros con 24 unidades. Habían cedido la punta de la tabla, tras la victoria de Barcelona sobre los minutos finales ante Girona, con marcador final de 2-1, los azulgranas son segundos con 22 puntos.

¿Cómo le fue a los colombianos en este fecha 8?

El jugador colombiano más destacado fue el delantero Juan Camilo ‘El Cucho’ Hernández, que lidero el ataque del Real Betis, equipo que empató 2-2 en su visita a Villareal. Yaser Asprilla el juvenil de la Tricolor, ingresó con el minuto 68′ con Girona sustituyendo a Joel Roca, al igual que el mediocampista Jhon Solis que jugó más de media hora, en la derrota ante Barça en esta jornada del fútbol español.

El defensor Johan Mojica, ingresó sobre los 62′ minutos del partido, en el que Mallorca derrotó 3-1 a Sevilla, con anotaciones de Vedat Mauriqui y doblete de Mateo Joseph.

Tabla de posiciones Liga Española