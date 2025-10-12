Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Por qué no se valora el trabajo doméstico y de cuidado?
En Colombia, cerca del 65% de la carga laboral de las mujeres es no remunerada.
¿Por qué no se valora el trabajo doméstico y de cuidado?
00:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Las labores del cuidado son de las más importantes en el mundo, sin embargo, buena parte del trabajo del hogar no recibe remuneración y recae casi todo sobre las mujeres. En Colombia, cerca del 65% de la carga laboral de las mujeres es no remunerada. ¿Qué políticas públicas hay y cuáles son necesarias para romper este ciclo de desigualdad?
Para este capítulo hablamos con la periodista Ana Cristina Restrepo; con la periodista Yolanda Ruíz; con la exdirectora de Planeación Nacional, Cecilia López; con María Inés Salamanca, representante adjunta de ONU Mujeres en Colombia; y con Gigi Borré Solano, directora de la Fundación Dos Latinas.
Reviva el capítulo completo en Caracol Radio:
Escucha
00:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles