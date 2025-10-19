“Era un pescador de toda la vida”: Petro denuncia ataque a embarcación colombiana en el Caribe

Colombia

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar el ataque a una lancha que, según dijo, era colombiana y fue impactada el pasado 16 de septiembre en aguas del Caribe

Petro afirmó que el bote “era colombiano y estaba en aguas del país” y que a bordo se encontraba “un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza”, quien no ha regresado a su hogar y se presume que murió en el hecho.

El jefe de Estado alertó a la Fiscalía y pidió “actuar de inmediato”, otorgar protección a los familiares de la víctima y, si lo desean, asociarlos a las víctimas de Trinidad y Tobago para iniciar acciones judiciales internacionales.

La publicación del presidente se dio luego de conocerse que la lancha habría sido bombardeada en el Caribe bajo las ordenes de Donald Trump, y que el ataque se habría producido en aguas colombianas.

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni las autoridades estadounidenses se han pronunciado sobre el caso.

Petro pidió crear comisión que investigue asesinato de supuestos narcotraficantes en el Caribe

El presidente Gustavo Petro aseguró que debe conformarse una comisión internacional para que investigue quiénes son las personas asesinadas en medio de los ataques por parte de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe que, según la Casa Blanca, transportan drogas.

Previamente el presidente Petro había denunciado que en una de las embarcaciones destruidas fueron asesinados ciudadanos colombianos.

Además, es importante destacar que estos hechos ocurrieron tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en la zona, como parte de una supuesta operación antidrogas.

Sin embargo, de las cuatro embarcaciones atacadas por Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump solo ha afirmado que las víctimas eran narcotraficantes, pero no ha presentado ninguna prueba que lo respalde.

La casa blanca rechazó la versión del presidente Petro que asegura que la lancha llevaba colombianos.