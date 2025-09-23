Gustavo Petro advierte que en lancha atacada por EE. UU. habrían tripulantes colombianos

Luego de que fuera interceptada una lancha que transportaba más de mil kilogramos de cocaína durante el despliegue militar por parte de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X sobre lo sucedido:

“Si la lancha fue hundida en república dominicana, entonces es posible que fueran colombianos.”

Petro culpa a los funcionarios de Estados Unidos y República Dominicana del asesinato donde, según el mandatario, hubo víctimas colombianas. Pide de igual manera que avancen las investigaciones y que “las madres de jóvenes desaparecidos para esos días denuncien ante las autoridades”.

¿Qué ocurrió?

Este suceso ocurrió el viernes 19 de septiembre. El ejército estadounidense habría derribado una lancha en el mar Caribe, encontrando 13 pacas que tenían 377 paquetes de cocaína, y alrededor de 60 fueron destruidos durante la operación militar.