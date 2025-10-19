🔴 EN VIVO | Liverpool vs Manchester United en el clásico por Premier: siga el minuto a minuto

El domingo 19 de octubre se jugará uno de los duelos más atractivos en Europa. Se enfrentarán <b>Liverpool y Manchester United en Anfield Stadium </b>por la octava fecha de la <b>Premier League</b>, y se revivirá el histórico enfrentamiento entre dos gigantes del futbol inglés.Los dirigidos por el técnico neerlandés, <b>Arne Solt </b>dejaron escapar la punta de la tabla, tras perder con Crystal Palace y Chelsea, y en este momento son terceros con 15 puntos a 4 unidades de Arsenal, que lidera el campeonato. <b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/10/exjugador-frances-critico-al-liverpool-por-la-venta-de-luis-diaz/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/10/exjugador-frances-critico-al-liverpool-por-la-venta-de-luis-diaz/"><b>Exjugador francés criticó al Liverpool por la venta de Luis Díaz</b></a>A esta mala racha de los Reds, se sumó la derrota en <b>Champions League </b>ante el Galatasaray de <b>Davinson Sánchez</b>, todo previo al parón por la fecha FIFA.Estas tres derrotas consecutivas dejaron a Liverpool en busca de un importante triunfo ante Manchester United, que es un duro rival, pero que sigue viendo envuelto en la irregularidad en la temporada en curso.Por su parte, los dirigidos por <b>Ruben Amorin</b>, vienen de ganar 2-0 a Sunderland en la jornada anterior. Pero quedaron eliminados en la primera fase de la Carabao Cup ante Grimsby, un equipo de la <b>cuarta división de Inglaterra</b>.<b>Lea también: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/10/14/liverpool-extrana-a-luis-diaz-encabeza-lista-de-peores-fichajes-en-premier-league/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/10/14/liverpool-extrana-a-luis-diaz-encabeza-lista-de-peores-fichajes-en-premier-league/"><b>Liverpool extraña a Luis Díaz: encabeza lista de peores fichajes en Premier League</b></a>La presión más fuerte es para el United que deberá sorprender en <b>Anfield</b>, para así ascender en la tabla y tratar de ingresar en la pelea por el título inglés, sin embargo, no ganan en este estadio hace casi diez años, desde aquel <b>17 de enero del 2016, bajo el marcador 1-0.</b>