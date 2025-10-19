Con Puesto de Mando las autoridades monitorean las elecciones juveniles

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander y Cúcuta madrugaron a instalar un Puesto de Mando Unificado para monitorear el desarrollo de las elecciones de consejos juveniles.

Desde el comando de la policía metropolitana se concentró inicialmente el monitoreo de las condiciones en materia logística y de organización para posteriormente dar paso a la apertura de urnas y desarrollo de las actividades previstas para permitir a los jóvenes participar en estos comicios.

El Delegado de la Registraduría en Norte de Santander Fabian Parra dijo a Caracol Radio que “estamos seguros que esta actividad se desarrollará en calma, con masiva participación de los jóvenes y están dadas todas las garantías para el proceso”.

Explicó además que se logró la entrega del material a todos los municipios y el acompañamiento de las autoridades y organismos de control para permitir el desarrollo del debate.

Mientras tanto, la frontera permanecerá cerrada hasta las 4 pm cuando terminen las elecciones y se restablezca la normalidad por los pasos binacionales.

La fuerza pública ha garantizado la presencia antes, durante y luego de terminar la jornada para evitar cualquier situación anormal durante este proceso, que es el comienzo de un calendario electoral en el país.