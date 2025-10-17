🔴EN VIVO | Medellín vs. Fortaleza por Liga Colombiana: siga acá trasmisión del partido

¡Arranca la fecha 16 de la Liga Colombiana! El duelo que abrirá la jornada será Independiente Medellín y Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:30 de la tarde. Ambos equipos se encuentran en la zona de clasificación con la ilusión de seguir sumando puntos que los acerquen a la clasificación anticipada a los cuadrangulares.

El Poderoso de la montaña ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco encuentros, lo que lo sitúa en la cuarta casilla con 27 unidades, a 3 del líder que es Atlético Bucaramanga. Por otro lado, los Amix son terceros con 28 puntos, tras obtener tres victorias, una derrota y un empate.

Cabe recordar que Medellín tiene un compromiso pendiente frente a Santa Fe para quedar al día con la Liga Colombiana, juego que corresponde a la fecha 14. El partido no se pudo disputar debido al concierto de Silvestre Dangond que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

