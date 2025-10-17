🔴EN VIVO | Medellín vs. Fortaleza por Liga Colombiana: siga acá trasmisión del partido
Un duelo en donde ambos equipos quieren sumar los tres puntos para seguir ascendiendo en la tabla.
¡Arranca la fecha 16 de la Liga Colombiana! El duelo que abrirá la jornada será Independiente Medellín y Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:30 de la tarde. Ambos equipos se encuentran en la zona de clasificación con la ilusión de seguir sumando puntos que los acerquen a la clasificación anticipada a los cuadrangulares.
El Poderoso de la montaña ha conseguido dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco encuentros, lo que lo sitúa en la cuarta casilla con 27 unidades, a 3 del líder que es Atlético Bucaramanga. Por otro lado, los Amix son terceros con 28 puntos, tras obtener tres victorias, una derrota y un empate.
Cabe recordar que Medellín tiene un compromiso pendiente frente a Santa Fe para quedar al día con la Liga Colombiana, juego que corresponde a la fecha 14. El partido no se pudo disputar debido al concierto de Silvestre Dangond que se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot.