🔴EN VIVO | Boyacá Chicó vs. Santa Fe por fecha 16 de la Liga Colombiana: siga acá el partido
Un compromiso con diferentes panoramas en la tabla.
Independiente Santa Fe visita a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja a partir de las 8:30 de la noche. Este duelo cerrará la jornada del viernes que corresponde a la fecha 16 de la Liga Colombiana.
El equipo local no ha tenido un buen desempeño durante el segundo semestre del campeonato, pues llega a este partido tras perder 0-1 ante Fortaleza en Bogotá, con este ya son seis partidos sin conocer la victoria.
Pese a que el León llega a este compromiso luego de perder (1-3) con Llaneros en el estadio El Campín, el equipo bogotano se sigue manteniendo en la zona de clasificación, pues se encuentra en el octavo puesto con 20 puntos.
Vale mencionar que a Santa Fe le falta disputar un partido contra Medellín para estar al día en la Liga Colombiana, pues el duelo no se pudo disputar debido al concierto de Silvestre Dangond. Sin embargo, el compromiso ya fue reprogramado para este lunes 20 de octubre.
Siga acá la trasmisión del partido entre Boyacá Chicó vs. Santa Fe
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Boyacá Chicó vs. Santa Fe
Remate fallado por Kevin Londoño (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde fuera del área.
Jairo Molina (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Víctor Moreno (Independiente Santa Fe).
Fuera de juego, Boyacá Chicó. Kevin Londoño intentó un pase en profundidad pero Jairo Molina estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Omar Fernández.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Emiliano Darío Denis Figueroa.
Remate parado por bajo a la izquierda. Omar Fernández (Independiente Santa Fe) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por José Ampudia.
Remate fallado por Omar Fernández (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jhojan Torres.
Falta de Anyelo Saldana (Boyacá Chicó).
Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Estefano Arango (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe).
Delio Ramírez (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Kevin Londoño (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Emiliano Darío Denis Figueroa (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento