🔴EN VIVO | Boyacá Chicó vs. Santa Fe por fecha 16 de la Liga Colombiana: siga acá el partido

Independiente Santa Fe visita a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja a partir de las 8:30 de la noche. Este duelo cerrará la jornada del viernes que corresponde a la fecha 16 de la Liga Colombiana.

El equipo local no ha tenido un buen desempeño durante el segundo semestre del campeonato, pues llega a este partido tras perder 0-1 ante Fortaleza en Bogotá, con este ya son seis partidos sin conocer la victoria.

Pese a que el León llega a este compromiso luego de perder (1-3) con Llaneros en el estadio El Campín, el equipo bogotano se sigue manteniendo en la zona de clasificación, pues se encuentra en el octavo puesto con 20 puntos.

Vale mencionar que a Santa Fe le falta disputar un partido contra Medellín para estar al día en la Liga Colombiana, pues el duelo no se pudo disputar debido al concierto de Silvestre Dangond. Sin embargo, el compromiso ya fue reprogramado para este lunes 20 de octubre.

