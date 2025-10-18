¡Sorprendente! ADN humano y el de un plátano coincidirían en un 60% según la ciencia

El ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ADN, es el material que contiene la información hereditaria, tanto de los seres humanos como en todos los seres vivos. Esto, encontrándose como una molécula al interior de las células que contienen la información genética.

Según el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano (NHGRI en inglés), el genoma humano, es decir, el conjunto completo de ADN, consta de unos 3000 millones de bases y 20.000 genes en 23 pares de cromosomas. Además, se ha establecido que el 99% de las bases del ADN humano, son iguales en todas las personas, y el 1% restante, sería el que marcaría la diferencia en características como el color de ojos, el tono de piel y la forma del cuerpo.

Pues bien, de esta misma forma en que la gran mayoría de seres humanos tienen un ADN similar, también existiría una gran compatibilidad con otros seres vivos, como los chimpancés, las moscas, los ratones o también, con los plátanos.

Similares a los plátanos en un 60%

Según un artículo publicado por National Geographic España, el ADN de los seres humanos, tendría una similitud del 60% al código genético de los plátanos, y, a pesar de que a primera vista no se encuentra alguna similitud, hay ciertos aspectos que tendrían un parecido razonable.

Las similitudes entre los códigos genéticos, radicarían en las secuencias de bases, pues estás se habrían establecido hace millones de años, y serían de tal utilidad para los seres vivos que se mantendrían intactas a través del tiempo y la evolución, presentando solamente algunas variaciones leves.

Estas secuencias de bases, establecerían procesos fundamentales para la vida, tales como las funciones de respiración u obtención de energía, que no tendrían muchas variaciones entre organismos multicelulares complejos como los humanos o las plantas. Por esta razón, al analizar las secuencias genéticas de los organismos, se encontrarían estos grandes parecidos entre el ADN de diferentes especies.

Similares a los ratones en un 85%

Así como se establece una gran similitud con un fruto como lo son los plátanos, los parecidos con otros seres vivos es aún mayor, ejemplo de esto, son los ratones, pues a pesar de las claras diferencias en aspecto, estos animales y los humanos poseen tanto sistemas corporales como necesidades biológicas similares, como lo sería el uso del oxígeno o la forma en que son procesados los alimentos. Lo que además de establecer una compatibilidad genética, también sería fisiológica.

Similares a los chimpancés en un 96%

Como es bien sabido, por la teoría de la evolución, la cual fue planteada por el científico naturalista, Charles Darwin, los humanos poseen un origen común en la evolución con los chimpancés, y, de hecho, se tendría una compatibilidad del código genético en un 96%. Sin embargo, este parecido sería resultado de que ambos comparten un ancestro común de hace más de 7 millones daños. A pesar de esto, la diferencia genética sería suficiente para establecer aspectos como el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del cerebro y diferentes habilidades cognitivas.

