Solo 1 en 2 millones: así la langosta azul que está asombrando a la ciencia

En el ‘Centro de Ciencias Marinas de Northeastern’, ubicado en Nahant, un nuevo habitante se convirtió en protagonista: Neptuno, una langosta de caparazón azul eléctrico que sorprende por su rareza.

Este ejemplar fue capturado en Salem por el capitán Brad Myslinski y donado por medio de la gestión del profesor de biología marina Dave Winchester, quienes reconocieron su singular valor científico y educativo.

Cabe destacar que la particularidad de Neptuno radica en que solo una de cada dos millones de langostas desarrolla esta intensa coloración.

Tal como explica Sierra Muñoz, coordinadora de programas del centro, el fenómeno se debe a una mutación genética que produce un exceso de crustacianina, proteína responsable de este inusual tono.

Esta característica convierte al crustáceo en un recurso único para la divulgación científica. El arribo de Neptuno coincidió con la visita de estudiantes de la Coastal Ocean Science Academy. Fascinados por el hallazgo, eligieron su nombre en honor al dios romano del mar, reafirmando el vínculo entre la naturaleza, la ciencia y la cultura.

¿Qué dice la ciencia sobre las langostas azules?

Tenga en cuenta que las langostas americanas suelen presentar un tono marrón verdoso que les permite camuflarse eficazmente en los fondos rocosos donde habitan.

No obstante, investigaciones recientes documentaron variaciones sorprendentes en su coloración, que incluyen ejemplares amarillos, calicó, albinos e incluso las conocidas como ‘algodón de azúcar’, con una mezcla poco común de azul claro y rosado.

Estas rarezas no solo generan fascinación, sino que también despiertan el interés científico por comprender los procesos genéticos y ambientales que las originan.

Por su parte, Neida Villanueva, estudiante de doctorado en el laboratorio del profesor Jonathan Grabowski en Northeastern, resaltó que la probabilidad de encontrar una langosta azul es extremadamente baja.

Por eso, cada hallazgo se convierte en una oportunidad invaluable para enriquecer la educación marina y fomentar la divulgación científica entre el público.

Un detalle para considerar es que, pese a su diversidad cromática, todas las langostas, incluidas las azules, adquieren el característico rojo intenso al ser cocinadas, recordándonos la complejidad de la biología detrás de su apariencia.

¿Qué futuro le espera a Neptuno?

En el ‘Centro de Ciencias Marinas’, Neptuno habitó en una poza de contacto compartida con peces cunner y sculpin, cangrejos araña y erizos verdes.

Este espacio controlado lo mantiene a salvo de depredadores naturales como el cangrejo azul, una especie cuya expansión hacia el norte fue favorecida por el calentamiento de los océanos, según advirtió la investigadora Villanueva.

Adicionalmente, para asegurar su bienestar, el personal del centro estableció medidas especiales; se limitó el tiempo de exposición frente a los visitantes y se le construyó un refugio, pues las langostas son animales solitarios que requieren espacios tranquilos para reducir el estrés.

Finalmente, estas precauciones reflejan la importancia de cuidar ejemplares tan singulares en entornos educativos y científicos. Sierra Muñoz, coordinadora de programas, recordó que las langostas, en ausencia de amenazas externas, pueden vivir más de un siglo y alcanzar hasta 20 libras de peso. Por ello, considera a Neptuno un auténtico “tesoro vivo” de la biología marina y un embajador ideal para inspirar conciencia ambiental.