Procuraduría pone en marcha La Mesa de Ayuda Electoral para las elecciones de Consejos de Juventud

El próximo 19 de octubre los jóvenes tendrán la oportunidad de participar en una jornada electoral que busca fortalecer su voz en las decisiones públicas y son las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMJ).

Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación pone en marcha La Mesa de Ayuda Electoral, una iniciativa que tiene como propósito fortalecer la transparencia y vigilancia institucional en la jornada electoral.

Además, este punto operará bajo la dirección de la Comisión Nacional de Control Electoral que tendrá como misión recibir, evaluar y dar trámite urgente a las quejas o reportes por posibles irregularidades durante la jornada.

La Procuraduría dispuso un equipo de 70 funcionarios para las elecciones de Consejos de Juventud

Para esta labor, el Ministerio Público dispuso un equipo de 70 funcionarios que atenderán las solicitudes ciudadanas y apoyarán a los servidores en el país.

La atención se realizará a través de la línea (601) 587 87 50. Las extensiones 10420, 10421 y 10422 estarán disponibles para orientación general y las extensiones del 10423 al 10426, para reportar irregularidades.

Finalmente, la Mesa también contará con el acompañamiento de la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá, la Policía Nacional y observadores internacionales para garantizarle transparencia electoral a los jóvenes votantes.