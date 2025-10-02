Conciencia y rentabilidad: retos y oportunidades en la sostenibilidad empresarial en Colombia

Durante el encuentro se adelantó el conversatorio ¿Cómo medir el impacto del sector privado en el cierre de brechas regionales?, con la participación de Fidel Franco, director de Planeta Caracol, y Alexei Arbona, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

El diálogo giró en torno a la relación entre sostenibilidad, rentabilidad empresarial y el papel de la conciencia ambiental en los modelos de negocio.

Allí, Arbona subrayó que “si se tiene el modelo de negocio correcto, este puede ser sostenible financiera y ambientalmente”. Así, el académico explicó que la bioeconomía y la inversión en capital verde genera ventajas competitivas que también representan una fuente de riqueza que debe preservarse para garantizar su permanencia en el tiempo.

“Toda actividad económica alrededor del capital ambiental crea valor, tiene unos costos y unos efectos”, enfatizó. En este sentido, resaltó que medir el impacto ambiental de las empresas en Colombia es un desafío que debe abordarse desde la transparencia, y que involucre a pequeños y grandes negocios.

Por otro lado, el conversatorio abordó el rol de las nuevas generaciones en la preservación de los ecosistemas, quienes, en opinión del catedrático, “muestran una visión más integral al relacionar lo social, lo político y lo ambiental con su formación técnica”.

En suma, el experto concluyó que este cambio de mentalidad representa un potencial para fortalecer la conciencia empresarial y promover un desarrollo sostenible en el país.