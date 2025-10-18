Joaquina lanza “Los 41” tras recibir cuatro nominaciones al Latin Grammy, incluyendo Álbum del Año

Joaquina, la joven revelación de la música latina, continúa consolidando su carrera con el lanzamiento de su nuevo sencillo y videoclip “Los 41”, una canción pop/rock cargada de sarcasmo, humor y una mirada crítica al amor moderno.

El estreno llega justo después de que su álbum debut Al romper la burbuja recibiera cuatro nominaciones al Latin Grammy, incluyendo las prestigiosas categorías de Álbum del Año, Mejor Álbum Pop Contemporáneo, Mejor Canción Pop/Rock por “No llames lo mío nuestro” y Mejor Canción Cantautor por “Aeropuerto”.

Con “Los 41”, Joaquina da voz a una generación que lidia con relaciones líquidas y compromisos esquivos. La canción retrata a un pretendiente que se niega a madurar, con frases punzantes como “quizás tu madre te doble la ropa hasta que tengas 41 años” y “qué difícil encontrar un hombre en el siglo 21 que pase la noche y no se espante al desayuno”.

El tema, nacido de una conversación íntima sobre una relación fallida, se convierte en una catarsis musical que expone la ironía de los vínculos afectivos actuales.

“El sencillo muestra un lado más sarcástico de mí”, comenta Joaquina. “Nació de un chiste sobre alguien que decía no querer compromiso, pero en realidad no lo quería conmigo. Así que decidí profundizar en ese sentimiento y convertirlo en canción”.

El videoclip, que acompaña el lanzamiento, refuerza la narrativa con imágenes que evocan escenas cotidianas y absurdas, como un cigarrillo en la puerta, un desaire en la pista de baile y una ventana que enmarca la actuación de un mal actor.

“Los 41” no solo es un himno pop/rock, sino una declaración generacional que invita a reírse del dolor y a encontrar libertad en la verdad.

Con esta nueva entrega, Joaquina reafirma su lugar como una de las voces más auténticas y prometedoras del panorama musical latino.