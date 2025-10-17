Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzan “Una Vaina Bien”: vallenato y pop nuevo sonido

La estrella del vallenato Silvestre Dangond sorprende con “Una Vaina Bien”, una canción que marca un nuevo capítulo en su carrera musical al unir fuerzas con el exitoso cantante pop Sebastián Yatra.

Este sencillo es una propuesta fresca que mezcla el sabor del vallenato moderno con la sensibilidad melódica del pop romántico, dando como resultado un tema contagioso, emotivo y lleno de buena vibra.

“Una Vaina Bien” cuenta la historia de un amor que enloquece, que transforma la cotidianidad en celebración. La letra, sencilla pero profundamente emotiva, conecta con quienes han vivido un romance que lo cambia todo.

La voz potente y apasionada de Silvestre se entrelaza con el tono cálido y melódico de Yatra, logrando una química musical que resalta lo mejor de ambos mundos.

El tema fue escrito por Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Manuel Lara, Carlos Humberto Domínguez “Kemzo” y Andrés Castro, quien también estuvo a cargo de la producción.

Esta colaboración no solo une dos generaciones de artistas colombianos, sino que también reafirma el poder de la música para reinventarse y conectar con nuevas audiencias.

Con “Una Vaina Bien”, Silvestre y Yatra demuestran que el vallenato puede evolucionar sin perder su esencia, y que el pop puede enriquecerse con las raíces de nuestra tierra. El resultado es una canción que promete convertirse en un himno del amor moderno, ideal para dedicar, cantar y celebrar.