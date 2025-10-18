Gremio de innovación en Colombia mostró preocupación tras decisión de la SIC

Desde 'Alianza In’, gremio de aplicaciones e innovación en Colombia, expresaron profunda preocupación por las decisiones tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra ‘World Foundation’ y ‘Tools for Humanity’, dado el impacto y los precedentes que puede generar en el ecosistema de innovación tecnológico colombiano.

Asimismo, afirman que mientras el Premio Nobel de Economía 2025 otogado a J. Mokyr, P. Aghion y P. Howitt, reconoce el poder de la innovación digital para generar crecimiento, productividad, confianza e inclusión, en Colombia se toman decisiones tan radicales contra iniciativas alineadas con esos mismos propósitos.

De acuerdo con ‘Alianza In’, las empresas en mención representan una apuesta global por la autenticidad humana y la confianza digital en una era marcada por la inteligencia artificial y la automatización.

“En ‘Alianza In’ creemos que la innovación ética y responsable es clave para construir un futuro digital más justo, confiable y humano”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In.

Sin embargo; dijo que que respetaban la determinación de la Super Intendencia de Industria y Comercio (SIC).

"Reconocemos su relevancia para la confianza digital y creemos necesario un diálogo objetivo, el cual permita armonizar la protección de los derechos de los usuarios con la promoción de la innovación junto con la competitividad global del país", detalló López.

Recordemos que la SIC sancionó a las empresas ‘World Foundation’ y ‘Tools for Humanity Corporation’ con el cierre inmediato y definitivo de sus operaciones en Colombia, debido al tratamiento de datos personales y recolección de información biométrica sensible, incluidas imágenes del iris,sin cumplir con las normas de protección de datos.

De la misma manera informó que incumplieron con varios requisitos legales, entre ellos la falta de políticas adecuadas de tratamiento de datos, ausencia de procedimientos para atender consultas o reclamos, y deficiencias en las medidas de seguridad para proteger la información recolectada.

Por tal motivo, ordenó eliminar todos los datos personales almacenados en sus bases de datos y suspender cualquier actividad relacionada con su tratamiento en Colombia.