El Nobel de Economía reconoce a 3 investigadores por explicar el impulso económico de la innovación

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el premio Nobel de Economía, por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

Mokyr trabaja en la Universidad Northwestern, Aghion en el Collège de France y la London School of Economics, y Howitt en la Universidad de Brown.

Aghion dijo que estaba sorprendido por el reconocimiento. “No encuentro las palabras para expresar lo que siento”, dijo por teléfono a la conferencia de prensa en Estocolmo. Aseguró que invertiría el dinero del premio en su laboratorio de investigación.

El Comité del Nobel dijo que Mokyr “demostró que si las innovaciones han de sucederse en un proceso autogenerativo, no sólo necesitamos saber que algo funciona, sino que también necesitamos tener explicaciones científicas de por qué”.

A los ganadores se les atribuye haber explicado y cuantificado mejor la “destrucción creativa”, un concepto clave en economía que se refiere al proceso en el cual las nuevas innovaciones beneficiosas reemplazan , y por lo tanto destruyen, tecnologías y negocios más antiguos.

El concepto se asocia generalmente con el economista Joseph Schumpeter, quien lo describió en su libro de 1942 “Capitalismo, Socialismo y Democracia”.

Aghion y Howitt también estudiaron los mecanismos detrás del crecimiento sostenido, incluyendo en un artículo de 1992 en el que construyeron un modelo matemático para lo que se llama destrucción creativa.

“El trabajo de los galardonados muestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos mantener los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa, para no volver a caer en el estancamiento”, dijo John Hassler, presidente del Comité para el premio en ciencias económicas.