Fedetranscarga pide al Gobierno Nacional seguridad y garantías por el derecho al trabajo / Carlos Ortega ( EFE )

Un nuevo llamado al Gobierno Nacional hizo el presidente de Transcarga, Arnulfo Cuervo, tras los constantes bloqueos en diferentes vías de Colombia que están afectado la economía del gremio de transportes de carga.

El directivo insistió en que son repetitivos los cierres en los corredores de Buenaventura, específicamente en el corredor vial Buga - Buenaventura - La Delfina; así como en el departamento de César, en la vía Aguachica - La Mata.

“Señor Presidente de la República, en importante controlar el orden nacional y garantizar a los trabajadores de Colombia, el empleo y que se pueden movilizar por las vías del país”, señaló el directivo.

Cuervo insistió además que “ni la Policía y ni el Ejército colombiano han logrado abordar y controlar el tema”.