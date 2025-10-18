CNE abre investigación contra Uribe por posible inscripción irregular de candidatura al Senado

Colombia

El magistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Baquero abrió una investigación preliminar en contra del expresidente Álvaro Uribe por presuntas irregularidades en la inscripción de su candidatura al Senado de la República por el Centro Democrático para el 2026. Se busca determinar si la situación jurídica del exmandatario es un impedimento para que aspire a volver al legislativo.

El auto radicado con el número 021541 avoca conocimiento y da apertura a la indagación preliminar “por la presunta inscripción irregular de la candidatura del señor Álvaro Uribe Vélez al Senado, en el marco de las elecciones a celebrarse el 08 de marzo del 2026”.

La decisión se toma tras una solicitud de revocatoria de inscripción que presentó el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien argumenta su petición en “la causal de revocatoria de inscripción consagrada en el numeral 1° del artículo 179 de la Constitución Política”.

Este numeral en cuestión de la Carta Política establece que “no pueden ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, a menos que la condena sea por delitos políticos o culposos”.

Actualmente, desde el 28 de junio de este año, el expresidente se encuentra condenado en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lo halló culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, la condena aún no es definitiva ya que la defensa apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, que se espera que esta semana que viene anuncie su decisión.