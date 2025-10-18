Ambientalistas adelantan mesa técnica para recuperar el humedal de San Luis, en Cúcuta

Cúcuta

Después que se secara completamente el humedal de San Luis, grupos de ambientalistas se organizaron en mesas de trabajo, con el fin de lograr su recuperación.

"Vamos a realizar todas las acciones posibles, pero también a su vez vamos a hacerle seguimiento, vamos a hacerle control a cada una de las responsabilidades y compromisos que tienen la institucionalidad y las autoridades, para que el humedal se pueda rescatar y se pueda salvar”, dijo Víctor Caicedo, concejal de Cúcuta.

Más información Fuertes críticas de la oposición del Concejo de Cúcuta a elección de la nueva mesa directiva

Agregó que se atraviesa por un momento propicio para recuperar este espacio, teniendo en cuenta que por las fuertes temperaturas de las últimas semanas, este humedal se secó.

“Dado que en estos momentos se encuentra totalmente deshidratado, afectado por los escombros, porque es un botadero de basura, porque es un lugar que se ha prestado para el microtráfico, para la inseguridad, es un lugar habitado por habitantes de calle y por diferentes afectaciones y problemáticas que hoy están causando un grave dolor y un grave riesgo en búsqueda de desaparecer este importante humedal en la ciudad de Cúcuta”.

Pidió a las autoridades mayor compromiso con los espacios ambientales de esta capital y sobre todo aquellos que son insignia de las diferentes comunas.