Fuertes críticas de la oposición del Concejo de Cúcuta a elección de la nueva mesa directiva

Cúcuta

Con una votación 14 contra 4, Edisson Contreras fue reelegido este jueves 16 de octubre como presidente del Concejo de Cúcuta para el año 2026.

Su elección estuvo bajo muchas críticas, pues recordemos que Contreras presidió esta corporación en el año 2024.

La oposición alzó su voz y alertó de posibles arreglos que se estarían teniendo para lograr conformar esta mesa directiva, de acuerdo a beneficios políticos de algunos sectores.

Más información Edisson Contreras repite en la Presidencia del Concejo de Cúcuta para el periodo 2026

“La verdad, el alcalde se burló de los concejales, prácticamente les dijo en la cara a todos que eran descerebrados, que ninguno cumple con los requisitos morales, ni éticos, ni intelectuales para dirigir la mesa directiva y obligó que tenían que reelegir a su concejal, con quien no tengo ningún problema personal, simplemente no está bien visto para la ciudad que un consejo que tiene 19 concejales conmigo, bueno, yo nunca aspiraría a la presidencia ahorita en este periodo, pero cualquiera de los 18 compañeros cumplía con los requisitos para ocupar este cargo. Creo que el mensaje para la ciudad está claro, pero más claro está para el consejo” dijo Leonardo Jácome.

Aseguró que “ningún concejal para el alcalde inviste importancia para sus intereses, o sea que todo lo que han hecho aquí de endeudar la ciudad con el crédito más alto de la historia de Cúcuta y todas las locuras que han aprobado, presuntamente, pues no tienen validez porque para el alcalde solamente vale para sus intereses el concejal Edisson Contreras. No tengo nada en contra de él, pero creo que es un mal mensaje para la ciudad”.

Más información Analistas de seguridad explican por qué no han funcionado las estrategias de seguridad en Cúcuta

Resaltó que el 2026 es un año crucial para la ciudad de Cúcuta, porque se tomarán decisiones históricas para la capital nortesantandereana.

“El otro año el alcalde debe definir lo de Aguas Kpital, desde luego, así como en el primer año Edisson siendo presidente, avasallaron para sacar el crédito 287 mil millones de pesos, pues en el año 2026 tendrá que definir el tema de Aguas Kpital y se escucha por ahí que esa es la ambición que tiene el alcalde y por eso era su afán de dejar su presidente electo”, agregó el cabildante.

¿Esta elección se puede caer?

“Yo creo que se puede caer, toda vez que le negaron el derecho a la oposición a estar en la mesa directiva. Yo nunca peleo con los concejales por solidaridad de cuerpo, pero sí me han llegado muchos mensajes de muchos juristas que van a emprender denuncias contra esto”, aseguró Leonardo Jácome.