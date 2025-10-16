Carlos Vives conquista Buenos Aires con una fiesta de vallenato y pop tropical

Con una energía arrolladora y un repertorio que celebra sus raíces, Carlos Vives ofreció un concierto inolvidable en el Movistar Arena de Buenos Aires, como parte de su gira El Rock de Mi Pueblo Vive.

El artista colombiano, que ha transformado el vallenato en un fenómeno global, reunió a miles de personas en una noche de música, identidad y alegría.

Desde los primeros acordes, el público se entregó por completo. Clásicos como La Gota Fría, Déjame Entrar, La Bicicleta y Fruta Fresca marcaron momentos de euforia colectiva, mientras que temas como Canción Bonita y Volví a Nacer tocaron fibras profundas.

La puesta en escena combinó tradición y modernidad, con proyecciones, luces y una banda que hizo vibrar cada rincón del recinto.

Vives, con más de 30 años de carrera, ha sido reconocido con 2 GRAMMY®, 18 Latin GRAMMY® y el título de Persona del Año 2024.

Su propuesta musical, bautizada como “Colombian Pop”, ha inspirado a generaciones y llevado el folclor colombiano a escenarios internacionales.

La gira continúa por Latinoamérica, reafirmando que la música de Carlos Vives no solo se escucha: se vive, se baila y se celebra.